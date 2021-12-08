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Происшествия8 декабря 2021 13:10

На Ставрополье против мошенника, похитившего 16 млн, завели 18 уголовных дел

Он успел побывать в федеральном розыске
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Полиция Ставропольского края задержала мошенника, который обманут 15 ставропольцев и похитил у них 16 миллионов рублей. Он представлялся предпринимателем и обещал провести водопровод в строящиеся частные дома.

Он получал деньги, заключал фиктивные договоренности и пропадал. Таким образом он совершил 17 преступлений, его объявили в федеральный розыск. Его арестовали на территории Крыма и доставили в Михайловск.

Следком Ставрополья завел 18 уголовных дел против мошенника. Дальнейшую судьбу преступника решит местный суд после завершения расследования.