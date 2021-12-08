Арашуковым продлили арест до 7 апреля 2022 года

Мосгорсуд 8 декабря 2021 года принял решение о продлении срока содержания под стражей Арашуковым Раулю и Рауфу до 7 апреля 2022. Об этом «Комсомольской правде в Ставрополе» рассказал адвокат Владимир Постанюк. Заметивший, что они возражали, но «суд вновь прислушался только к мнению прокуратуры».

Напомним, что в марте 2021 года расследование уголовного дела против экс-сенатора и его отца - «газового короля», было завершено. И в настоящий момент идет суд над Арашуковыми, подозреваемыми в убийствах и хищениях на несколько миллиардов рублей. Рассмотрение долго откладывалось, потому что не получалось собрать коллегию присяжных заседателей. Кстати, недавно экс-сенатор Рауф Арашуков голодовкой добился первой за три года встречи с женой Аидой в СИЗО «Лефортово». О чем сообщала «Комсомольская правда».