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Происшествия8 декабря 2021 14:10

В Ставрополе водитель врезался в столб и погиб на руках медиков

Есть вероятность, что мужчине стало плохо за рулем
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

В Ставрополе 37-летний мужчина на большой скорости врезался в припаркованный "Датсун" и влетел в электрический столб. Он скончался на руках подоспевших медиков.

- По предварительным данным, сегодня, 8 декабря около 11 часов 30 минут на Старомарьевском шоссе водитель автомобиля Рено Логан выбрал небезопасную скорость движения, на которой не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным автомобилем Датсун, а затем по инерции съехал с дороги в электрический столб, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

Сейчас правоохранители проводят экспертизы, чтобы выяснить, стало ли мужчине плохо за рулем. Началась проверка.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ДТП с пассажирской маршруткой. Такси врезалось в пассажирский транспорт и перевернуло его. В салоне было 8 пассажиров и водитель, две женщины получили травмы.