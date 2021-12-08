В Минводах присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в убийстве отца

Минераловодский городской суд закончил рассмотрение уголовного дела об убийстве мужчины. Обвиняемый был оправдан, передает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Отец и сын часто конфликтовали из-за того, что последний много пьет. В один из дней мужчину нашли мертвым, следствие было уверено, что это сделал родственник погибшего.

- Ввиду вынесения коллегией присяжных заседателей в отношении гражданина оправдательного вердикта, неустановления события преступления, он был оправдан судом с признанием за ним права на реабилитацию. Приговор суда не вступил в законную силу, - сказано в сообщении.