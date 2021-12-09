Медики Ставрополья выявили 443 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе на 9 декабря. По данным статистики, за сутки в регионе коронавирусом заразились 443 человек. Всего за время пандемии заболели 116,9 тысяч ставропольцев.

Также за сутки из больниц выписали 586 пациентов - они успешно перебороли коронавирус и вернулись домой, к родным и близким. К сожалению, 30 ставропольцев скончались от тяжелой формы болезни.

- Первым компонентом вакцины от коронавируса за прошедшие сутки сделали прививку более 8,5 тысячи жителей нашего края. А в целом за весь период - уже около 1,1 миллиона человек, - написал Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что с 8 декабря в Ставропольском крае начал действовать федеральный законопроект об ужесточении контроля использования QR-кодов в общественных местах. Теперь обязанность предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест закреплена на законодательном уровне.