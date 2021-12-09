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Здоровье9 декабря 2021 5:05

На Ставрополье первый компонент вакцины от ковида получили почти 1,1 млн человек

Глава региона заявил об улучшении эпидемиологической ситуации впервые с начала зимы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае за все время пандемии коронавируса вакцинировались 1 миллион 95 тысяч человек, в том числе 8574 - за последние сутки. Об этом рассказал губернатор края в официальном инстаграм-аккаунте.

- Вчера из-под медицинского наблюдения выписано 586 человек. Всего выздоровевших - больше 88 тысяч. Заболеваемость - на минимальном с начала зимы уровне, - заявил губернатор.

За прошедшие сутки медики выявили еще 443 новых случаев коронавирусной инфекции. Отметим, что заболеваемость действительно снижается: еще несколько недель назад ежесуточно в больницы поступали до 550 человек.