На Ставрополье первый компонент вакцины от ковида получили почти 1,1 млн человек

В Ставропольском крае за все время пандемии коронавируса вакцинировались 1 миллион 95 тысяч человек, в том числе 8574 - за последние сутки. Об этом рассказал губернатор края в официальном инстаграм-аккаунте.

- Вчера из-под медицинского наблюдения выписано 586 человек. Всего выздоровевших - больше 88 тысяч. Заболеваемость - на минимальном с начала зимы уровне, - заявил губернатор.

За прошедшие сутки медики выявили еще 443 новых случаев коронавирусной инфекции. Отметим, что заболеваемость действительно снижается: еще несколько недель назад ежесуточно в больницы поступали до 550 человек.