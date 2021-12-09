На Ставрополье заболеваемость COVID-19 достигла минимума с декабря 2020 года

Впервые за долгое время за сутки выздоровело больше людей, чем заболело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что 9 декабря в регионе удалось достичь минимального уровня заболеваемости коронавирусом с начала зимы. За прошедшие сутки медики выявили 443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Двумя неделями ранее этот показатель был намного выше. При этом увеличивается количество выздоровевших человек: за день из больниц региона выписали 586 пациентов. Впервые за долгое время количество выписок превысило число новых заражений.

Смертность остается на прежнем уровне - 30 человек скончались за последние сутки.

- Первым компонентом вакцины от коронавируса за прошедшие сутки сделали прививку более 8,5 тысячи жителей нашего края. А в целом за весь период - уже около 1,1 миллиона человек, - рассказал Владимиров.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала, что с 8 декабря в Ставропольском крае начал действовать федеральный законопроект об ужесточении контроля использования QR-кодов в общественных местах. Теперь обязанность предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест закреплена на законодательном уровне.