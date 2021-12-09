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Здоровье9 декабря 2021 5:24

На Ставрополье количество выздоровевших от COVID-19 превысило число зараженных

За сутки из ковид-госпиталей выписали 586 человек при зараженных 443
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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К 9 декабря в Ставропольском крае зафиксировали 443 новых случаев заражения коронавирусом, а из больниц выписали 586 выздоровевших пациентов. Впервые за долгое время число граждан, победивших коронавирус, превысило число инфицированных.

- Вчера из-под медицинского наблюдения выписано 586 человек. Всего выздоровевших - больше 88 тысяч. Заболеваемость - на минимальном с начала зимы уровне, - написал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Летальность остается прежней - 30 человек скончались за последние сутки. К сожалению, постепенно коронавирус "молодеет", много молодых граждан тяжело переносят заражение.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Ставрополье вышло на минимальные показатели заболеваемости коронавирусом с декабря 2020 года.