На Ставрополье количество выздоровевших от COVID-19 превысило число зараженных

К 9 декабря в Ставропольском крае зафиксировали 443 новых случаев заражения коронавирусом, а из больниц выписали 586 выздоровевших пациентов. Впервые за долгое время число граждан, победивших коронавирус, превысило число инфицированных.

- Вчера из-под медицинского наблюдения выписано 586 человек. Всего выздоровевших - больше 88 тысяч. Заболеваемость - на минимальном с начала зимы уровне, - написал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Летальность остается прежней - 30 человек скончались за последние сутки. К сожалению, постепенно коронавирус "молодеет", много молодых граждан тяжело переносят заражение.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Ставрополье вышло на минимальные показатели заболеваемости коронавирусом с декабря 2020 года.