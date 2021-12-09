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Общество9 декабря 2021 6:47

В Невинномысске восстановят 2,4 км улицы на нацпроекту за 65 млн рублей

Работы закончатся в 2022 году
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Невинномысске отремонтируют улицу Монтажную в рамках национального проекта. Работы пройдут на 2;4 километрах улицы, а для капитального обновления направят 65 миллионов рублей.

Обязательно поменяют асфальтовое покрытие, благоустроят обочины и пешеходные зоны, заменят бордюры, установят новые дорожные знаки и остановки общественного транспорта.

Отметим, работы пройдут по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и закончатся в 2022 году. Об этом рассказали в администрации Невинномысска.

Ставропольский край вошел в тройку лидеров среди регионов по качеству местных дорог. Также федеральные власти отметили, что Ставрополье вошло в ряды территорий России, где наилучшим образом реализовали некоторые национальные проекты.