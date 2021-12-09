В 2022 году на Ставрополье смонтируют около 30 км электроосвещения дорог

В Ставропольском крае в 2022 году планируют обустроить более 30 километров электроосвещения по местным дорогам. Наибольшее внимание уделят малым населенным пунктам, где есть большие проблемы с освещением.

Фонари установят на 12 участках дорог региона. В их число вошли региональные трассы, например Ставрополь - Александровское - Минводы, а также дороги у сел и деревень. К ним относятся села Северное, Журавское, Елизаветинское и другие.

Отметим, что хорошая освещенность дороги позволяет снизить количество ДТП. Часто водители банально не видят идущего по обочине человека и сбивают его.