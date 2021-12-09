Губернатор Ставрополья даст пресс-конференцию в Москве 9 декабря

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров проведет пресс-конференцию с журналистами в Москве 9 декабря. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме. Чиновник отчитается о промежуточных итогах работы в регионе.

Владимиров планирует рассказать о достижениях в агро-промышленном комплексе Ставрополья, туризма, промышленности и т.д. Также поднимет тему эпидемиологической ситуации в регионе.

Напомним, мероприятие чем-то напоминает "Прямую линию", которую Владимиров проводит каждый месяц. Он отвечает на вопросы в прямом эфире и организует оказание помощи по запросам населения.