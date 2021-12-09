Экс-полицейский Ставрополья получил срок за вырубку лесов на 45 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края обвинила бывшего полицейского, который незаконно вырубал и сбывал леса в защищенных природных зонах региона. Он нанес ущерб государству в 45 миллионов рублей.

По данным ведомства, мужчина был членом группы заговорщиков и занимался вырубкой с 2015 по 2017 годы. Пострадал лесной массив вдоль комплекса гидротехнических сооружений Право-Егорлыкского канала на территории Изобильненского, Труновского и Ипатовского городских округов.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил виновному лицу наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года, - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Пока что приговор в силу не вступил.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставрополья пообещал оставить под защитой заказники, через которые пройдет новая объездная дорога Ставрополя. Однако власти отринули протесты горожан и альтернативные варианты маршрута.