В 2021 году на Ставрополье наибольшую среднюю зарплату получают финансисты

По сравнению с октябрем 2021 года средние зарплаты выросли на несколько сотен рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Северо-Кавказстата, в 2021 году наибольшую среднюю зарплату в Ставропольском крае получают сотрудники финансовой сферы и страхования. Их средняя оплата труда составила 56 230 рублей. При этом средняя зарплата по региону - 35 809 рублей.

За период январь-сентябрь 2021 года зарплата увеличилась на 8,5%. Специалисты сравнивали показатели с аналогичным периодом 2020 года. При этом реальный рост оплаты труда составил 1,5%, если учесть индекс потребительских цен.

Напомним, ранее ведомство сообщало о росте цен на овощи и фрукты Ставропольского края. Особенно сильно возмутили цены на картофель - жители региона даже обращались на "Прямую линию" губернатора с вопросом о причинах такого взлета стоимости.