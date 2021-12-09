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Экономика9 декабря 2021 8:33

В 2021 году на Ставрополье наибольшую среднюю зарплату получают финансисты

Вслед за ними идут работники добывающей промышленности, госуправления и т.д.
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По сравнению с октябрем 2021 года средние зарплаты выросли на несколько сотен рублей

По сравнению с октябрем 2021 года средние зарплаты выросли на несколько сотен рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Северо-Кавказстата, в 2021 году наибольшую среднюю зарплату в Ставропольском крае получают сотрудники финансовой сферы и страхования. Их средняя оплата труда составила 56 230 рублей. При этом средняя зарплата по региону - 35 809 рублей.

За период январь-сентябрь 2021 года зарплата увеличилась на 8,5%. Специалисты сравнивали показатели с аналогичным периодом 2020 года. При этом реальный рост оплаты труда составил 1,5%, если учесть индекс потребительских цен.

Напомним, ранее ведомство сообщало о росте цен на овощи и фрукты Ставропольского края. Особенно сильно возмутили цены на картофель - жители региона даже обращались на "Прямую линию" губернатора с вопросом о причинах такого взлета стоимости.