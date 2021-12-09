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Здоровье9 декабря 2021 9:25

Мишустин распорядился выделить Ставрополью еще 476 млн на борьбу с COVID-19

На эти деньги закупают лекарства, обеспечивают развернутые ковид-койки и т.д.
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств всем регионам страны для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, Ставропольский край получит 476,5 миллиона рублей.

На эти средства закупят лекарства от коронавируса, которые бесплатно раздают пожилым гражданам и пациентам больниц. Также деньги нужны для обслуживания развернутых ковид-коек, закупку расходных материалов и т.д.

Сейчас в Ставропольском крае действуют 3770 коек для пациентов с коронавирусом. Постепенно их переводят в прежний профиль, так как эпидемиологическая ситуация медленно улучшается.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что к 9 декабря регион достиг минимума заболеваемости с начала зимы, с декабря 2020 года. При этом увеличивается количество выздоровевших человек: за день из больниц региона выписали 586 пациентов. Впервые за долгое время количество выписок превысило число новых заражений.