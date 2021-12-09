Школьники Ставрополья уйдут на зимние каникулы с 26 декабря

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о начале зимний каникул в общеобразовательных учреждениях региона. Школьники уйдут на отдых 26 декабря, а не как обычно 29 числа.

- Данная мера принята для создания "эпидемиологической паузы", она позволит пресечь цепочки распространения вируса, - рассказали в пресс-службе главы края.

Обычно зимние каникулы в школах длились с 29 декабря по 9-10 января. Речь о переносе каникул зашла во время обсуждения эпидобстановки на Ставрополье. Уровень заболеваемости снижается, но остается высоким. При этом количество свободных инфекционных мест растет, что говорит об иммунизации населения

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за последние сутки в регионе коронавирусом заразились 443 человека, а выздоровели - 586 граждан.