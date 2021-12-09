В 100 санаториях Ставрополья 83 тысячи человек прошли реабилитацию после COVID-19

За неполный 2021 год более 83 тысяч человек прошли реабилитационную программу после коронавируса в санаториях Ставропольского края. Об этом 9 декабря в Москве рассказал губернатор региона Владимир Владимиров во время пресс-конференции.

- В санитариях есть барокамеры и соляные пещеры. Как раз то, что сейчас работает на восстановление легких. На сегодняшний день порядка 83 тысяч человек прошли реабилитацию именно после коронавируса в наших санаториях, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что программы постковидной реабилитации запустили в около 100 санаториях Железноводска, Ессентуков, Кисловодска, Пятигорска и т.д. В зависимости от климатический и природных особенностей каждого города, специалисты придавали программам свою специфику.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 443 новых случаев коронавирусной инфекции, 586 человек смогли победить болезнь и вернулись из больниц к семье.