Зампред правительства РФ обсудил с главой Северной Осетии социально-экономическое развитие республики

Фото: сайт главы РСО - Алания.

На рабочей встрече в Москве зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин и глава РСО - Алания Сергей Меняйло обсудили актуальные вопросы текущей социально-экономической ситуации в Северной Осетии и перспективы дальнейшего развития.

Сергей Меняйло, в частности, рассказал о нехватке средств для завершения строительства школы на 500 мест в с. Кизляр Моздокского района. Объект входит в Перечень мероприятий социально-экономического развития РСО - Алания, утвержденный распоряжениями правительства РФ. Марат Хуснуллин дал поручение Минпросвещению, Минстрою и Минфину проработать возможность финансирования.

Шла речь и о планах по обеспечению качественной питьевой водой жителей Алагирского района. Износ сетей - 80%, для решения проблемы, по словам Сергея Меняйло, на первом этапе необходимо реконструировать водопроводные сети Алагира и района, а также построить водозабор «Лац» с водоводом с подключением к водопроводным сетям п. Верхний Фиагдон. Стоимость реализации этих мероприятий с 2022 по 2024 годы составляет 1 682,9 млн рублей. Марат Хуснуллин поручил Министерству строительству России внести предложения о возможностях финансирования объекта, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Глава Северной Осетии отметил, что проектно-сметная документация разработана уже по всем трех объектам, получены заключения государственной экспертизы.

Говорили на встрече и о развитии дорожной отрасли и модернизации дорожной инфраструктуры в республике. Сергей Меняйло рассказал о крупных проектах в этой сфере и о перспективах дальнейшего создания транспортной инфраструктуры в регионе.

В завершение встречи Марат Хуснуллин обратил внимание на необходимость увеличения в регионе объемов жилищного строительства.