Создание трассы Кисловодск-Сочи стала частью транспортной стратегии 2027 года

9 декабря во время пресс-конференции в Москве глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что строительство трассы Кисловодск - Сочи вошло в транспортную стратегию до 2027 года.

- Речь о большом переходе, двух тоннелях, соединении трассы из Кисловодска с Красной Поляной. Известно, что дорога заходит в биосферный заповедник, а сегодня все, что связано с затрагиванием особо охраняемых природных территорий, сложно решается. Нужна экологическая экспертиза, - заявил губернатор.

Строительство магистрали нужно для создания прямого сообщения между городами-курортами Ставропольского и Краснодарского краев, а также Карачаево-Черкесской Республики. Так можно будет распределить транспортный поток.

Проект трассы представили еще в августе 2021 года президенту России Владимиру Путину.