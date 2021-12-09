К концу 2021 года казну Ставрополья пополнят 283 млн рублей курортного сбора

К концу 2021 года курортный сбор Ставропольского края составил около 283 миллионов рублей. При этом теперь 20% от суммы будут оставлять в качестве фонда для поддержки инфраструктуры городов-курортов. Об этом рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 9 декабря на пресс-конференции в Москве.

- В этом году планируется получить 283 миллионов рублей от курортного сбора. Надеемся, что этот показатель перевалит за 300 миллионов. Все финансы, которые край получает от курортного сбора, направляются на создание новых объектов туристического притяжения, - рассказал глава региона.

Курортный сбор был введен в качестве эксперимента несколько лет назад. Недавно были мысли о его отмене, но региональные власти посчитали эксперимент удачным и не стали снимать налог. Собранные деньги направляют на благоустройство и развитие городов-курортов - Железноводска, Пятигорска, Ессентуков и т.д.

На деньги от курсбора строят и ремонтируют санатории, набережные, кинотеатры, бюветы и прочие общественные и туристические объекты.