Бывший замминистра строительства Ставрополья пошел под домашний арест до февраля

Ленинский районный суд выбрал меру пресечения для бывшего замминистра строительства Ставрополья Андрея Уварова - два месяца он проведет под домашним арестом. Он продлится до 6 февраля 2022 года.

Против чиновника возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий. Из-за того, что он сдал недостроенную больницу в эксплуатацию, он нанес ущерб государству примерно в 120 миллионов рублей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об Уварове: 7 декабря его задержала полиция. Прокуратура взяла дела замминистра на контроль.

Дело завели после инцидента со сдачей больницы в селе Кугульта. По данным следствия, Уваров согласовал введение здания в эксплуатацию, зная, что там нет отопления, света и водопровода.