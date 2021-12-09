В Ставропольском крае завели 33 уголовных дела на людей с "особым статусом"

СУ СКР по Ставропольскому краю за девять месяцев 2021 года возбудили 33 уголовных дела в отношении "лиц с особым статусом". Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал глава ведомства Игорь Иванов.

К уголовной ответственности привлекли 19 человек. Среди них четыре депутата, из которых один - региональной думы, пять членов избиркома и десять юристов.

- В производстве следователей также находятся уголовные дела в отношении судей, сотрудников следственных органов, - добавил глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

Всего на Ставрополье в 2021 году выявили 210 коррупционеров, из которых 29 человек - это сотрудники правоохранительных органов. В целом, в 2021 году число выявленных коррупционных преступлений выросло до 652.

Материал о том, как в 2021 году боролись с коррупцией в Ставропольском крае, читайте по ссылке.