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Экономика9 декабря 2021 12:58

В пять особых зон Ставрополья вложат 10 млрд рублей для строительства санаториев

На эти средства подготовят инфраструктуру для строительства санаториев
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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До 2024 года в Ставропольском крае выделят 10 миллиардов рублей на подготовку инфраструктуры в особых туристических зонах на Кавминводах. Позже здесь построят множество санаториев. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в Москве.

- Мы уже начинаем предварительно заключать соглашения с инвесторами. Инвесторам мы готовы будем отдавать их (подготовленные площадки. - прим. "КП") под строительство только санаториев с 2024 года. Ничего другого там не будет, - рассказал губернатор.

На настоящий момент в Ставропольском крае функционируют 120 здравниц. Около ста из них предоставляют услуги постковидной реабилитации. По этой программе оздоровились уже больше 83 тысяч человек.

Особые туристические зоны - благоприятные территории для инвестирования в крупные проекты. Эти зоны освобождены от уплаты некоторых налогов, а также власти выплачивают особые льготы тем, кто захотел вложить средства в реализацию задумок.