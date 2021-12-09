Где в Ставропольском крае часто берут взятки

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В Ставропольском крае за год вырос уровень коррупции. За девять месяцев 2021 года в регионе к уголовной ответственности привлекли 210 человек, рассказал корреспонденту "КП-Ставрополь" глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

Относительно 2020 года число уголовных дел выросло на 32,3% - 652 против 493. Предварительное следствие по 200 фактам уже завершено, материалы переданы в суд. Рост выявленной коррупции можно объяснить тем, что в Ставропольском крае сосредоточены большие финансовые активы. И некоторые чиновники пользуются этим.

- Как показывает следственная практика, большинство коррупционных проявлений среди чиновников Ставрополья совершаются при реализации средств бюджетов разного уровня, в том числе - во время размещения тендеров. Преступления также связаны с оборотом земель и использованием государственного и муниципального имущества, - пояснил Иванов.

Среди 210 коррупционеров 29 - бывшие сотрудники правоохранительных органов. Также в 2021 году из-за уголовного преследования "особый правовой статус" потеряли 19 жителей Ставрополья, из которых десять адвокатов, три районных депутата, один - краевой. Также одной из самых коррумпированных отраслей остается образование, где размер взяток, как правило, не превышает 10 тысяч рублей.

Другие итоги борьбы с коррупцией можно узнать в материале по ссылке.

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