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Общество9 декабря 2021 13:29

Путин выбрал председателей судов Ставропольского края

Документ опубликовали на официальном сайте ведомства
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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8 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателей и судей городских судов Ставропольского края. Документ опубликовали на официальном сайте краевого суда.

Согласно документу, председателем Невинномысского горсуда стал Андрей Чебышев, а председателем Новоселицкого районного ведомства - Анатолий Маслов. Судье Минераловодского городского суда стала Инна Никитенко, судьей Пятигорского городского ведомства - Николай Сотников.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что всплыли новые подробности дела скандально известного начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. У него и его близких друзей нашли еще 21 объект незарегистрированной недвижимости. Все имущество арестовали.