Пьяный ставрополец взорвал гранату из-за семейной ссоры

В Ипатовском городском округе Ставропольского края 53-летний мужчина привел в действие взрывное устройство из-за семейного скандала.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, местный житель перед тем уже сдавал одну из своих гранат сотруднику полиции. Сообщение о громкой ссоре в одном из населенных пунктов привело сотрудников органов внутренних дел в его дом.

Участковый увидел перед собой пьяного мужчину. Тот добровольно выдал похожий на гранату предмет и ушел затем в летнюю кухню.

Там в изолированной комнате ставрополец и взорвал вторую гранату. Мужчину забрали в больницу с осколочными ранениями. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Что именно заставило его так поступить, выясняет полиция.