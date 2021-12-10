29 человек скончались от коронавируса на Ставрополье за прошедший день

В Ставропольском крае за прошедшие сутки от коронавируса скончались 29 пациентов региональных больниц. При этом выздоровели 615 человек, заразились - 447. Об этом написал глава региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- Количество сделавших прививку от коронавируса на Ставрополье превысило 1,1 миллиона человек. В том числе, почти 915 тысяч наших земляков полностью завершили курс вакцинации, получив оба компонента вакцины, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что более 83 тысяч человек прошли курс реабилитации после коронавируса в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Об этом 9 декабря в Москве рассказал губернатор региона Владимир Владимиров во время пресс-конференции.