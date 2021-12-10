На Ставрополье 28-летний водитель сбил пешехода и врезался в дерево

9 декабря в Ставропольском крае в Шпаковском городском округе водитель "Митсубиши Диамант" сбил пожилого пешехода, а после врезался в дерево и сам получил травмы. 68-летняя женщина оказалась в больнице с тяжелыми травмами.

- Водитель проявил невнимание к дорожной обстановке, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, которая двигалась по правому краю проезжей части (в нарушение ПДД) в попутном направлении. После наезда на пешехода водитель продолжил движение, выехал за пределы проезжей части дороги и наехал на препятствие в виде дерева, - сказано в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

Сам молодой водитель тоже попал в больницу с переломом плеча. Правоохранительные органы уже начали проверку.