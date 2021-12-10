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Происшествия10 декабря 2021 6:30

Блогершу из Кабардино-Балкарии поместили под домашний арест по подозрению в терроризме

По некоторым данным, она занималась вербовкой людей в запрещенную организацию
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Кабардино-Балкарии под домашний арест попала известная блогерша Инса Ландер, которую ранее задержали полицейские. По данным знакомых девушки, ее подозревают в вербовке людей в ряды запрещенной террористической организации.

Есть информация о том, что она занималась распространением экстремистских идей с 2014 года. Для этого девушка использовала сеть "Вконтакте". Ее целью были граждане Кабардино-Балкарии.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что к Ландер домой пришли сотрудники силового ведомства и увезли ее в Нальчик на допрос в республиканское управление ФСБ. Друзья Инсы между тем обращают внимание, что последние несколько месяцев та занималась серьезным расследованием об утечке денег из благотворительного фонда, которым руководит высокопоставленный в Кабардино-Балкарии чиновник.