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Общество10 декабря 2021 6:42

На Ставрополье с 10 по 12 декабря полиция круглосуточно будет ловить пьяных водителей

В выходные дни происходит больше всего случаев нетрезвого вождения
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В выходные, с 10 по 12 декабря, в Ставропольском крае пройдут рейды полиции на нетрезвых автомобилистов. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставропольского края.

По статистике, наибольшее число случаев нетрезвого вождения приходится именно на выходные дни. Поэтому сотрудники ведомства встанут в круглосуточные рейды и будут предотвращать ДТП по причине опьянения водителя.

- В этом году сотрудниками Ставропольской Госавтоинспекции из транспортного потока уже изъято более 7,5 тысяч водителей, которые имели признаки опьянения, - сказано в сообщении.

Напомним, за подобные нарушения грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет.