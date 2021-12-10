На Ставрополье с 10 по 12 декабря полиция круглосуточно будет ловить пьяных водителей

В выходные, с 10 по 12 декабря, в Ставропольском крае пройдут рейды полиции на нетрезвых автомобилистов. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставропольского края.

По статистике, наибольшее число случаев нетрезвого вождения приходится именно на выходные дни. Поэтому сотрудники ведомства встанут в круглосуточные рейды и будут предотвращать ДТП по причине опьянения водителя.

- В этом году сотрудниками Ставропольской Госавтоинспекции из транспортного потока уже изъято более 7,5 тысяч водителей, которые имели признаки опьянения, - сказано в сообщении.

Напомним, за подобные нарушения грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет.