В Ставропольском крае в 2021 году вырос уровень коррупции

За девять месяцев 2021 года в Ставропольском крае на 32,3% увеличилось число коррупционных преступлений. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал глава СУ СКР по региону Игорь Иванов.

В 2020 году ведомство зарегистрировало 493 преступления такой направленности. За девять месяцев 2021 года их уже - 652. Выросла и раскрываемость таких уголовных дел. Следователи за этот год направили в суд 200 уголовных дел.

Увеличение уровня выявленной коррупции на Ставрополье можно объяснить большим сосредоточением финансов в регионе.

- Как показывает следственная практика, большинство коррупционных проявлений среди чиновников Ставрополья совершаются при реализации средств бюджетов разного уровня, в том числе - во время размещения тендеров. Преступления также связаны с оборотом земель и использованием государственного и муниципального имущества, - рассказал в беседе с "КП-Ставрополь" Игорь Иванов.

Больше информации об уровне коррупции в Ставропольском крае можно найти в материале по ссылке.

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