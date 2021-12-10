В Ставрополе непривитых работников не уволят, но могут перевести на "удаленку"

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко заявил, что работодатели не имею права уволить сотрудника, если тот не прошел вакцинацию от коронавируса. Однако они могут отправить его на удаленный режим работы до тех пор, пока он не иммунизируется.

- Уберегите себя и их тоже, особенно пожилое поколение. Они – самые беззащитные сейчас, - заявил градоначальник.

Он отметил, что в регионе ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. В основном для тех, кто работает с большим количеством людей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за прошедшие сутки на Ставрополье заболели 447 человек. Всего за время пандемии заболели 117,3 тысячи граждан.