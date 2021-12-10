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Происшествия10 декабря 2021 8:33

В Александровском округе смертельное ДТП унесло жизни водителя и его пассажира

Женщина на иномарки пересекла двойную сплошную и снесла с дороги Ниву
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

Утром 10 декабря в Александровском округе Ставрополья водитель "Черри" вылетела через двойную сплошную на встречную полосу и снесла с дороги "Ниву". В ДТП погибли два человека, в числе которых виновница аварии.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Черри совершая маневр обгона через двойную сплошную линию разметки, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем Нива, водитель которого осуществлял маневр поворота налево. От удара оба автомобиля съехали с дороги, у Нивы вырвало всю моторную часть с передними колесами и глушителем, - рассказали в ГИБДД Ставрополья.

На месте скончался пассажир иномарки, хозяйка "Черри" попала в больницу с тяжелыми травмами и погибла на руках у медиков. Водитель "Нивы" не пострадал. Правоохранители проводят проверку по данному инциденту.