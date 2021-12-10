На Ставрополье фонд свободных ковид-коек составляет 16% от 3,7 тысяч мест

К 10 декабря в Ставропольском крае 16% развернутых ковид-коек остаются незанятыми, всего сейчас действуют 3,7 тысяч мест для пациентов с коронавирусом. Постепенно койки перепрофилируют, возвращая их в привычный, допандемийный режим работы.

- Всем необходимым для оказания помощи пациентам они обеспечены. Берегите себя и будьте здоровы! - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за последние сутки в регионе зарегистрировали 447 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 615 пациентов, скончались 29 человек.