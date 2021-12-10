В Ставропольском крае незаконно оштрафовали автобусы на 10 млн рублей

В Ставропольском крае автобусы незаконно штрафовали за технические параметры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокурор края Александр Лоренц поручил ведомству проверить, как ГКУ «Стававтодор» измеряет вес и габариты транспортов. Спецтехника организации работала в автоматическом режиме, но допускала ошибки. Сотрудники ЦАФАП не проверяли информацию, из-за чего собственники автобусов были необоснованно привлечены к административному наказанию. Суммарно их оштрафовали на 10 млн рублей.

Прокуратура Ставропольского края отменила 47 постановлений о правонарушении. Кроме того, ведомство вынесло представление начальнику ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрея Мишагина и региональному министру дорожного хозяйства и транспорта Евгению Штепе, чтобы они исправили нарушения.