На Ставрополье директор фирмы возместил ущерб стране и заплатил 18 млн рублей налогов

В Следственном комитете Ставропольского края сообщили, что глава коммерческого предприятия в Петровском округе возместил ущерб государству и добровольно заплатил 18 миллионов налогового долга. Однако уголовное дело все еще в силе.

- По данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на имущество организаций в крупном размере, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения, - рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается, а должника ждет наказание.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в деле скандально известного начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова появились новые детали. У него и его близких нашли 21 объект незарегистрированный недвижимости. Напомним, что Сафонов обвиняется во взяточничестве, а в его доме нашли золотой унитаз.