В Чечне задержали подозреваемого, убившего человека в Крыму 2 года назад

В пресс-службе ФСБ Крыма сообщили, что с помощью содействия сотрудников ведомства из Чечни удалось арестовать преступника, который скрывался два года. Он подозревается в спланированном нападении с последующим убийством.

- Установлено, что житель РФ, находясь на территории Республики Крым, совершил ряд тяжких преступлений, в том числе убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженные с разбойным нападением, с применением оружия. В 2018 году член ОПГ покинул территорию полуострова и долгое время скрывался от правоохранительных органов, - сказано в сообщении ведомства.

При этом правоохранители назвали его членом этнической группы, которую создавали специально для преступных целей. Его уже передали из Чечни в Крым. Расследование продолжается.