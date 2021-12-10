Дети энергетиков о «светлой отрасли»: «Россети Северный Кавказ» подвели итоги конкурса «Я рисую этот мир»

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» подвели итоги конкурса детского рисунка «Я рисую этот мир», посвященного профессиональному празднику - Дню энергетика. Проект, ориентированный на детей работников Исполнительного Аппарата, филиалов и управляемых обществ компании, инициирован, чтобы воспитать у подрастающего поколения трудовые и патриотические качества, уважение к традициям и гордость за профессию родителей.

В этом году юные творцы представили на рассмотрение жюри рекордное количество работ - порядка 160. Ребята визуализировали свои размышления на темы: «Энергия детства», «Вселенная «Россети Северный Кавказ», «Профессионал своего дела». Оценивали творческие способности детей в трех возрастных категортях: 5 - 7 лет, 8 - 10 лет и 11 - 14 лет.

Члены жюри учитывали соответствие рисунка заявленной теме, технику исполнения и мастерство, оригинальность идеи, творческий замысел, композиционное решение и художественную выразительность.

В итоге в номинации «Энергия детства» первое место в возрастной категории от 5 до 7 лет присуждено Авроре Герус (филиал «Ставропольэнерго»), второе - Захару Сущенко (филиал «Ставропольэнерго») и Арине Данилович (Исполнительный Аппарат), третье - Назару Иванову (филиал «Ставропольэнерго») и Герману Бобровицкому (филиал «Ставропольэнерго»).

В возрастной категории от 8 до 10 лет победу одержали Валерия Насонова (Исполнительный Аппарат) и Марьяна Таранова (филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»), второе и третье места у Ксении Лозяной (Исполнительный Аппарат) и Тимура Емельянова (филиал «Ставропольэнерго») соответственно.

Ясмина Халилова (Исполнительный Аппарат) стала лучшей в возрастной категории от 11 до 14 лет, у Софии Аветян (филиал «Ставропольэнерго») второе место, третье – у Юлии Молчановой (филиал «Ставропольэнерго»).

В номинации «Вселенная «Россети Северный Кавказ» в возрастной категории от 5 до 7 лет самой убедительной признана работа Есении Кобельковой (филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»), заслуженное второе место у Романа Кагановича (филиал «Ставропольэнерго»), у Любови Моисеенко (филиал «Ставропольэнерго») - третье место.

В возрастной категории от 8 до 10 лет четверку лидеров возглавляет Михаил Любич (филиал «Ставропольэнерго»), второе призовое место у Мухаммада Хуранова (Исполнительный аппарат), третье поделили Анастасия Суховерхова (Исполнительный Аппарат) и Полина Каганович (филиал «Ставропольэнерго»).

Никита Лень (филиал Каббалкэнерго) признан лидером в возрастной категории от 11 до 14 лет, второе место у Мурада Тедеева (филиал «Севкавказэнерго»), третье - у Софьи Телковой (Исполнительный Аппарат) и Алевтины Бегуновой (филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»).

На тему «Профессионал своего дела» сильнейшей в возрастной категории от 5 до 7 лет признана работа Артема Катамая (Исполнительный Аппарат), второе место присуждено Дарье Овчаренко (филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»), третье - Владимиру Павленко (Исполнительный Аппарат) и Инессе Тебиевой (филиал "Севкавказэнерго").

Софья Кривокора (филиал «Ставропольэнерго») - лучшая в возрастной категории от 8 до 10 лет. Второе и третье места у Артема Назаренко (филиал «Ставропольэнерго») и Марии Исмаиловой (филиал «Ставропольэнерго») соответственно.

Звание безоговорочного победителя в возрастной категории от 11 до 14 лет у Виктории Стахановой (филиал «Ставропольэнерго»), Полина Усачева (филиал «Ставропольэнерго») и Милослава Таранова (филиал «Карачаево-Черкесскэнерго») на почетных втором и третьем местах.

За оригинальность идеи члены жюри отметили работу Марии Елистратовой, принявшей участие в номинации «Вселенная «Россети Северный Кавказ».

- Как и для юных участников конкурса «Я рисую этот мир», для нас это был очень интересный и волнительный опыт. Данный проект мы реализовали в целях мотивации и развития у детей инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению, повышения уровня знаний в сфере электроэнергетики. Мы стремились научить новому, поделиться опытом, а в итоге урок преподали нам сами дети. В работах мы увидели добро, неравнодушие и даже знание профессиональных тонкостей, - отметил Сергей Смагин, председатель организационного комитета, исполняющий обязанности заместителя генерального директора - руководителя Аппарата «Россети Северный Кавказ».

- Удивительный и светлый мир детского воображения заставил членов жюри дискутировать и сопереживать, сочувствовать и радоваться. Можно с уверенностью говорить: наши коллеги растят достойную смену, - поделилась Алла Цупило, руководитель Департамента управления персоналом и организационного проектирования "Россети Северный Кавказ".

Все участники конкурса отмечены дипломами. Победители и призеры будут награждены памятными подарками в торжественной обстановке по месту работы родителей с соблюдением норм эпидемиологической обстановки.