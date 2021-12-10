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Общество10 декабря 2021 13:49

С 2019 года объемы строительства и торговли на Северном Кавказе увеличились на 8%

Пандемия не стала помехой для улучшения показателей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка сообщил, что за два года объемы строительства и торговли на территории округа выросли минимум на 8%.

- Есть результат, приведу цифры за два года работы - рост индекса промышленного производства на Северном Кавказе 5,4%, несмотря на пандемию. Рост общего объема строительства 8%, торговли по итогам 2021 года - почти 8%, оказания услуг - 21%, - рассказал чиновник.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 10 декабря администрация Ставрополя утвердила бюджет на 2022 год. В числе расходов - строительство и ремонт социально значимых объектов.