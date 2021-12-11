Трассу, соединяющую курорты Ставрополья и КЧР, начнут реконструировать в 2022 году

Рашид Темрезов. Фото: kchr.ru

В 2022 году начнется реконструкция трассы "Кисловодск-Карачаевск", соединяющей курорты Ставропольского края и Карачаево-Черкессии. Об этом заявил глава республики Рашид Темрезов в ходе "Прямой линии".

Политик уже обсудил вопрос о выделении средств на эти нужды с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Было принято решение, что Минтранс даст деньги на реконструкцию.

- Мы в следующем году будем заниматься проектно-сметной документацией, которая в принципе уже готова, но мы ее доработаем. Думаю, что в 2022 году мы уже имеем возможность приступить к реконструкции дороги. Я считаю, что это одна из самых красивых и живописных дорог, где на каждом метре можно останавливаться и любоваться природой, - сказал Темрезов.

В ходе "Прямой линии" глава КЧР рассказал о планирующихся на 2022 год работах. К примеру, в Домбае власти планируют построить дом культуры на 300 мест. А в ауле Адыге-Хабль проведут капитальный ремонт берегового укрепления, которое спасает местное население от паводков. Также местные жители делились своими частными проблемами, с которыми часто сталкиваются. Все они были выслушаны Темрезовым и взяты на карандаш.

Темрезов отметил, что в 2022 году республика празднует столетие. В связи с этим в регионе устроят большой праздник.

- Юбилейный год будет ознаменован открытием многих социально-значимых, культурных, спортивных объектов, в том числе и жилищно-коммунального комплекса. Будет отрыт не только стадион «Нарт», а также соборная мечеть. Мероприятий и планов очень много. Но это ни в коем случае не снимает с нас ответственности за каждодневные текущие вопросы, которые мы сегодня слышим от жителей республики. Совместными усилиями, при той всесторонней поддержке, которую мы чувствуем со стороны президента страны, мы будем продолжать решать социальные проблемы, которые на сегодняшний день, волнуют наших жителей, - поделился во время "Прямой линии" глава КЧР.