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Происшествия11 декабря 2021 11:30

Житель Буденновска хранил в шкафу гранату со свалки

Мужчине дали условный срок
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Буденновский районный суд закончил рассматривать уголовное дело против местного жителя, который обвинялся в незаконном приобретении оружия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина нашел гранату на стихийной свалке и затем хранил ее в своей комнате, в шкафу около кровати. Взрывное устройство нашли сотрудники МВД во время обыска жилища. Мужчине вменяли "Незаконное хранение боеприпасов".

- Согласно заключению эксперта, представленный на исследование предмет, изъятый в ходе обыска, является боеприпасом осколочного действия, промышленного изготовления - боевой ручной гранатой РГН наступательного типа, пригодным для производства взрыва, - следует из сообщения суда.

Мужчина признал вину. Суд приговорил его к 5 годам и 4 месяцам условного срока со штрафом в 10 тысяч рублей.