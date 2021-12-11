Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 14:18

Ведомство Деда Мороза в Пятигорске будет работать до 9 января

Организаторы обещают богатую развлекательную программу
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Пятигорске откроют ведомство Деда Мороза в Новогоднем парке развлечений. Об этом сообщает администрация города-курорта.

Резиденция появится с главной елкой. Его открытие намечено на 18 декабря, организаторы обещают провести насыщенную развлекательную программу. Ведомство простоит до 9 января, в будни приходить туда можно с 18 до 21 часов, в выходные дни - с 14 до 21 часа.

- Придя в гости к Главе сказочного сообщества, малыши могут получить подарок, порадовав Деда Мороза исполнением песенки или стихотворения. Не откажется зимний волшебник и от совместного фото на память. А еще у него есть веселая помощница - Снегурочка, - поясняют в мэрии Пятигорска.