Ведомство Деда Мороза в Пятигорске будет работать до 9 января

В Пятигорске откроют ведомство Деда Мороза в Новогоднем парке развлечений. Об этом сообщает администрация города-курорта.

Резиденция появится с главной елкой. Его открытие намечено на 18 декабря, организаторы обещают провести насыщенную развлекательную программу. Ведомство простоит до 9 января, в будни приходить туда можно с 18 до 21 часов, в выходные дни - с 14 до 21 часа.

- Придя в гости к Главе сказочного сообщества, малыши могут получить подарок, порадовав Деда Мороза исполнением песенки или стихотворения. Не откажется зимний волшебник и от совместного фото на память. А еще у него есть веселая помощница - Снегурочка, - поясняют в мэрии Пятигорска.