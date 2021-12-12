На Ставрополье сделали прививку против коронавируса еще 7,5 тысячи человек

В Ставропольском крае за минувшие сутки прививку против коронавируса сделали еще 7,5 тысячи человек. О чем губернатор Владимир Владимиров рассказал на своей странице в соцсети. По словам главы региона, всего за весь период вакцинацию против COVID-19 прошли больше 1 миллиона 120 тысяч ставропольцев.

- За сутки выписано 469 человек, в целом выздоровевших уже более 90 тысяч, - обратил также внимание Владимиров. - Вместе с тем, также зарегистрированы новые случаи передачи инфекции.

Есть и смертельные исходы, соболезную родным скончавшихся.

Согласно статистике, скончались еще 32 пациента с коронавирусом. Всего - 5599 летальных случаев. Кроме того, стало известно, что еще у 453 человек подтвердился COVID-19. С начала пандемии в крае заразились уже 118 301 человек.