В ночной аварии с "Мерседесом" в Кисловодске погибли 3 человека

В Ставропольском крае - городе Кисловодске, около 3 часов ночи 12 декабря 2021 года, произошла авария с 3 погибшими. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по региону, проезд на запрещающий сигнал светофора обернулся трагедией.

- На проспекте Победы водитель "Мерседес-Бенц", двигаясь со стороны въезда в город, выбрал небезопасную скорость движения, проигнорировал требование запрещающего сигнала светофора, в результате чего совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль "Датсун Он-до", а затем выехал на полосу встречного движения,где столкнулся с автомобилями "Лада Приора" и "Фольксваген Джетта", которые стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора, - комментируют в ведомстве.

Согласно информации от инспекторов, на месте ДТП от полученных травм скончались водитель "Мерседеса", водитель и пассажир "Датсун". Еще один участник аварии был доставлен в больницу Кисловодска. Все обстоятельства продолжают выяснять сотрудники полиции.