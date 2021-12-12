В Ставрополе 11 декабря пропала 18-летняя девушка

Пропавшая девушка

В Ставрополе с 11 декабря 2021 года продолжаются поиски 18-летней Маршаковой Маргариты Алексеевны.

Накануне девушка вышла из дома и не вернулась, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт". Приметы разыскиваемой следующие: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-каштановые, осветленная челка и карие глаза.

Была одета, по словам близких, которые видели ее последними, в темно-зеленую куртку, белую футболку, синие джинсы и черные ботинки на белой подошве.

Всех, кто может знать о ее местонахождении, просят в отряде обращаться по телефонам: 89682618668 и 89282660548.