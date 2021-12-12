До 12 лет тюрьмы грозит в Осетии виновнице смертельного ДТП

В Северной Осетии завели уголовное дело на виновницу смертельного ДТП, которое произошло на трассе "Кавказ" 29 октября 2021 года. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по республике, авария была с участием отечественной легковушки «Лада 219020», за рулем которой находилась 29-летняя жительница соседней республики Дагестан.

Женщина совершала обгон, не справившись с управлением врезалась в дерево. В ДТП погиб 26-летний пассажир того же автомобиля - так же житель Дагестана. После трагедии, на месте аварии, водитель отказалась проходить освидетельствование на состояние опьянения. За содеянное ей грозит до 12 лет тюремного срока.