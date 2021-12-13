455 новых случаев заражения COVID-19 выявили на Ставрополье за сутки

В Ставропольском крае за прошедшие сутки медики зафиксировали 455 новых случаев коронавирусной инфекции. 168 человек выписались из больниц, переборов болезнь, 29 человек скончались. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- За весь период прививку от коронавируса сделали уже 1 миллион 112 тысяч человек. В том числе полностью завершили вакцинацию 930 тысяч наших земляков, - заявил чиновник.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае 16% развернутых ковид-коек остаются незанятыми. Всего сейчас действуют 3,7 тысяч мест для пациентов с коронавирусом. Постепенно койки перепрофилируют, возвращая их в привычный, допандемийный режим работы.