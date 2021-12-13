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Здоровье13 декабря 2021 5:25

Более двух тысяч ставропольцев привились от коронавируса в прошедшие выходные

Всего за период эпидемии иммунизировались 1 миллион 112 тысяч человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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За воскресенье 12 декабря в Ставропольском крае вакцинировались 2202 человек, второй компонент получили 1792 гражданина. Об эпидемиологической ситуации рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

- К этому утру общее число выздоровевших превысило 90,1 тысячи человек. Уровень заболеваемости серьезно не изменяется. К сожалению, есть новые летальные случаи, связанные с COVID-19. Соболезную родным скончавшихся, - написал политик в официальном инстаграм-аккаунте.

За прошедшие сутки в регионе выявили 455 новых случаев коронавирусной инфекции, 168 человек выздоровели, 29 - скончались.