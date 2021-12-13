Полиция начала проверку после смертельного ДТП в Буденновском округе

12 декабря в Буденновском городском округе в ДТП погиб 21-летний мужчина. Он был за рулем ВАЗ-2107 и не уступил грузовой ГАЗеле, влетев в нее.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2107 при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с грузовой ГАЗелью, которая двигалась по главной дороге. От полученных травм 21-летний водитель ВАЗа скончался на месте, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

Погибший водитель был не пристегнут, а сам автомобиль ему не принадлежал - настоящий хозяин сидел в пассажирском кресле. Полиция проводит проверку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что ночью в Кисловодске в ДТП погибли три человека. Водитель Мерседеса устроил массовую аварию, проехав на красный свет светофора.