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Общество13 декабря 2021 6:57

В Пятигорске реставрировали разрушенный мост в Ботаническом саду

Жители города долго просили заняться восстановительными работами
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Пятигорске отремонтировали аварийный мост в Ботаническом саду. Он долгое время стоял разрушенный, а жители города-курорта просили восстановить его, так как многие им все еще пользуются.

Об этом в официальном инстаграм-аккаунте написал мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов. На мосту появились пешеходные зоны, чтобы беспрепятственно перейти по нему.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что администрация Ставрополя распределила бюджет на 2022 год. В число наиважнейших пунктов вошли строительство и ремонт социально значимых объектов. А на реализацию национальных проектов выделили 3,8 миллиарда рублей.