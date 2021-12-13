Кисловодск вошел в топ-10 популярных городов-курортов России 2021 года

Кисловодск вошел в список самых популярных городов-курортов России, которые посетили больше всего туристов в 2021 году. Рейтинг составлялся на основе данных бронирования путевок и жилья.

В этом же списке оказались Сочи, Ялта, Гагра, Питер и другие города. Кисловодск - единственный представитель Кавказских Минеральных Вод.

- На сегодняшний день - это динамично развивающийся город, инфраструктура и доступность которого совершенствуется год от года. При поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и федерального центра мы и дальше будем держать марку, подтверждать свой высокий статус, - заявил и.о. градоначальника Кисловодска Евгений Моисеев.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Моисеев отказался от поста мэра в Железноводске - просто не пошел на еще один срок. Он забрал документы и переехал в Кисловодск. Здесь он стал исполнять обязанности бывшего главы администрации, который был вынужден сложить полномочия по причине болезни.